Украина лидирует в мире по чемпионской стабильности – интересный рейтинг лиг
4 августа 13:41 - Читати українською
Чемпионат Украины выигрывали всего три клуба. В других лигах было больше чемпионов.
Первым чемпионом Украины была симферопольская Таврия. В следующие 30 сезонов лигу выигрывали только Динамо (16 раз) и Шахтер (14 раз).
УПЛ – наименее зрелищная лига Европы и вторая худшая в мире
Ни один другой чемпионат, который проводится более 25 лет, не имеет меньшего количества победителей. Столько же в лиге Мали (Джолиба, Стад Мальен и Реал Бамако) и сербской Суперлиге (Црвена Звезда, Партизан и Обилич).
4 чемпионов имеют Судан и Хорватия, по 5 триумфаторов у Португалии, Молдовы и Чехии. К тому же португальская лига разыгрывалась 87 раз, однако только Бенфика, Порту, Спортинг, Белененсеш и Боавишта были коронованы.
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