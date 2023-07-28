Молодежная сборная Украины сыграет против сверстников из Германии в рамках подготовки к отбору на Евро-2025.

Молодежная сборная Украины, которую на днях возглавил испанский специалист Унаи Мельгоса, проведет товарищеский матч с командой Германии U-21 в рамках подготовки к отборочному циклу Евро-2025. Об этом пишет УАФ.

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Матч состоится 8 сентября на Людвигспаркштадионе в Саарбрюкене. Начало – в 19:15 по Киеву.

12 сентября Украина стартует в отборе на Евро-2025 матчем против Северной Ирландии. Также в отборочной группе украинцев – Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

Напомним, Руслан Ротань продолжит сотрудничество с УАФ как главный тренер олимпийской сборной и в следующем году параллельно с работой в Александрии будет готовить сборную к Олимпиаде в Париже.

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