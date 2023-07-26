"Очень рад, что буду играть в Любине. Я хотел что-то изменить в своей карьере, и я думаю, что игра в Польше поможет мне развиваться. Я хочу отплатить хорошими выступлениями за Заглембе только за эту возможность.

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Смотрел последний матч против Руха, рад, что мои одноклубники справились и победили. Надеюсь, я хорошо впишусь в команду и мы вместе будем радоваться следующим победам", – отметил Булеца в комментарии официальном сайте Заглембе.

Напомним, что Булеца присоединился на правах аренды на 1 год. Сергей является воспитанником Динамо, но за первую команду не сыграл ни одного официального матча. Последние два сезона полузащитник провел в арендах за СК Днепр-1 и Зарю. Соглашение Сергея с Динамо рассчитано до лета 2024 года. Соответственно, на данный момент есть риск, что чемпион мира уйдет бесплатно, если не продлит контракт.

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