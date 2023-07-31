Если начало тура было довольно скучным ("нули" Оболони и Колоса), то дальше все пошло гораздо горячее.

Динамо разгромило Минай, но вопросы остаются. Кто больше всего поразил в натужной победе Шахтера над Металлистом 1925? Не пора ли вызвать "украинского Грилиша" в сборную? Подробнее об этих и других темах смотрите в выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

Трубин в списке еще одного гранда, Малиновский на понижение, деньги на Довбика есть: инсайды о трансферах украинцев