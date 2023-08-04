"Футбол 24" подготовил дайджест последних новостей из мира игры №1.

По последним слухам, 23-летний защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров попал на карандаш английского Вест Хэма.

Якобы игра защитника пражской Славии, выступавшего на правах аренды за австрийский ЛАСК, пришлась по душе как скаутам "молотобойцев", так и главному тренеру Дэвиду Мойесу.

О Таловерове, Михаиле Мудрике, приятных новостях для Александра Зинченко и не только – в дайджесте "Футбол 24".