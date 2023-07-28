В Черноморце признались, как легионеры реагируют на частые ракетные обстрелы Одессы
Генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра заявил, что состав команды перед стартом сезона не изменится.
"На сегодняшний день ничего подобного, что свидетельствовало бы о таком желании, я не слышал. Все легионеры, как и остальные наши футболисты, продолжают тренироваться и готовиться к старту чемпионата. Все идет по плану.
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Так и есть. Все бойцы на месте. Те легионеры, которые были в заявке Черноморца на конец прошлого сезона (кроме вратаря Дмитрия Непогодова, имеющего гражданство Казахстана) по-прежнему в команде. К ним этим летом добавилось еще двое", – сказал Анатолий Мисюра в комментарии изданию UA-Football.
Напомним, что в заявке Черноморца на сезон-2023/24 числятся пятеро иностранцев – бельгиец Зиги Бадибанга, португалец Гай Хадида, двое словенцев – Лука Гучек и Йон Шпорн, а также нигериец Самсон Иеде.
Черноморец стартует в новом сезоне УПЛ матчем против ЛНЗ. Матч в Черкассах состоится в воскресенье, 30 июля, в 15.00.
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