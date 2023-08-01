Украинские легионеры в Европе приближаются к началу сезона. Вскоре их может стать еще больше.

Трансферная сага Артема Довбика близится к своему завершению. СК Днепр-1 якобы готов отпустить бомбардира в Жирону, где уже зажигает Виктор Цыганков.

Александру Зинченко зажигать мешают травмы, из-за которых его уже троллят собственные партнеры. Последний спарринг Челси также походил на злую шутку с Михаилом Мудриком – украинец после нескольких ярких выступлений унизительно отсидел в запасе. Футбол 24 в очередном выпуске на YouTube знакомит вас с этими и другими историями.

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