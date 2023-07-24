"Судаков – быстрый, техничный и с поставленным ударом, но пока что нестабильный. В одной игре он может хорошо себя проявить, в другой – просто растворяется на поле.

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Да, он неплохо выступил за молодежку на Евро, но по нему нет предложений, следовательно, скаутов он не впечатлил и по каким-то критериям не подходит европейским клубам.

Судакова можно попробовать продать за 10 млн, но не за 30 и уж тем более не за 100, как Мудрика. Пока что и Мудрик на голову выше. Судакову надо показать себя в Лиге чемпионов, возможно, тогда цена на него поднимется и зимой поступят предложения.

Георгию хорошо подойдет чемпионат Нидерландов или Бельгии. В топ-5 лигах ему будет очень тяжело", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, ранее Судаков был признан самым дорогим атакующим полузащитником до 21 года не из топ-5 чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция).

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