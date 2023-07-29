Испанская Валенсия официально попрощалась с одним из своих лидеров Эдинсоном Кавани, который продолжит карьеру в другом клубе. Об этом пишет пресс-служба "летучих мышей".

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Следующим клубом звездного уругвайца, скорее всего, станет аргентинский Бока Хуниорс. Пока никаких деталей возможного перехода нет.

Напомним, Кавани перебрался в Валенсию летом 2022 года. В прошлом сезоне форвард провел 28 матчей в Ла Лиге, где смог отличиться 7 раз и отдал две результативные передачи.

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