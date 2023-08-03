"Игрокам всегда интересно играть такие матчи, как матч с Тоттенхэмом. Сейчас это связано с благотворительностью в поддержку Украины, и это удачный момент, чтобы продолжать напоминать миру о ситуации в Украине. Я считаю, что нашей основной целью было дать опыт игрокам.

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Конечно, мы рассчитывали на большее количество футболистов, Бондарь и Судаков выбыли из состава из-за травм. Этого мы не предусмотрели. Сейчас ситуация сложилась так, а решение об участии в этом международном матче было принято раньше, чтобы привлечь внимание к нынешним событиям в Украине и чтобы игроки получили этот опыт", – цитирует ван Леувена клубная пресс-служба "горняков".

Напомним, 6 августа в Лондоне состоится благотворительный поединок в поддержку Украины, в котором сойдутся Тоттенхэм и Шахтер. Игра запланирована на стадионе "шпор" – Тоттенхэм Стедиум, и стартует в 16:00 по киевскому времени.

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