Ведущую фигуру АПЛ допросили по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки, сообщает The Athletic.

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Расследуя дело о возможном правонарушении, правоохранители обнаружили, что другое отделение полиции в 2021 году получило обращение от женщины, которая утверждала, что этот же человек изнасиловал ее в 90-х годах, когда жертве было 15.

Полиция тогда не стала открывать дело, потому что истек срок давности. Согласно закону, у нее был год на подачу заявления. Эту норму отменили в 2004 году, но для возможных преступлений до этого периода она продолжает действовать.

Изданию известно, кто фигурирует в этом деле, однако The Athletic не имеет права называть это лицо из-за законодательного запрета. Если дело не откроют и во втором случае, то его так и не назовут публично.

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