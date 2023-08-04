Главный рефери матча между Вересом и Шахтером Александр Шандор неправильно расценил эпизод с голом Николай Матвиенко. Такое мнение Николы Риццоли – главного эксперта по арбитражу УАФ.

"Решение на поле: штрафной удар и гол. Правильное решение: штрафной удар, повторить штрафной удар.

Арбитр правильно назначает штрафной удар (прим. ШУ) за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площадки. Правила игры позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен ШУ, возобновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам.

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Следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначено ШУ, имеет право просить арбитра отвести соперников на расстояние, и тогда, в этом случае, арбитр возобновляет игру по свистку. После указанного выше следует заметить, что на практике, когда арбитр вмешивается в динамику выполнения ШУ (обозначая спреем место выполнения ШУ), целесообразно не возобновлять игру, а сделать это по свистку.

Если бы на игре и был VAR, то он бы не мог вмешаться, потому что речь идет о возобновлении игры. VAR имеет право проверить только нарушения, совершенные во время самой игры, а в этом случае имеем только контроль APP (начальной фазы атакующих действий)", – разъясняется на официальном сайте УАФ.

Напомним, что во втором туре в матче между Вересом и Шахтером "горняки" получили право пробить штрафной. Николай Матвиенко исполнил, удар не дожидаясь свистка арбитра. В то время голкипер Вереса Евгений Паст давал указания своим партнера и не смог среагировать на мяч, который залетел в ворота.

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