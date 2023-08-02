К переносам матчей грандов из-за еврокубков мы уже привыкли, а вот перенос по причине проведения товарняка – это что-то новенькое. Впрочем, мотивы у "горняков" благородные. 6 августа они сыграют в Лондоне в благотворительном поединке в поддержку Украины.

Вересу к подстройке под соперника не привыкать. В 1-м туре ровенчане согласились провести свою домашку в Житомире, чтобы Полесье дебютировало в УПЛ перед собственными фанами. Старт нового сезона оказался неудачным – "народный клуб" потерпел безапелляционное поражение (0:2), почти ничего не создав в атаке. И это при том, что команда играла в численном большинстве более 30 минут.

Полесье в тактическом плане выглядело бледно, однако на фоне Вереса новичок УПЛ прямо-таки разрывал. Этого можно было ожидать – у ровенчан и весной были вопросы по комплектации, а за лето состав как минимум не стал лучше. В частности, не хватает мощного опорника. С другой стороны, наиболее вопиющие ошибки допускали опытные футболисты – такие, как Паст и Кучеров, у которых был хороший предыдущий сезон.

Тем не менее, делать далеко идущие выводы по Вересу рано. Сергей Лавриненко только начал работать с командой, а чего-то чрезвычайно ужасного в игре "народного клуба" мы пока не увидели. Все можно подтянуть. Сезон обещает быть непростым для ровенчан, но они должны набрать обороты.

Шахтер тоже столкнулся с кадровыми проблемами. Из-за дисквалификации пока что недоступны Ракицкий и Назарина, Степаненко, Конопля, Швед и Петряк в лазарете, а после 1-го тура команда еще и потеряла Бондаря. Валерий сломал ключицу и вылетел минимум на два месяца. До осени не следует ждать и Судакова – ему вырезали аппендицит.

Впрочем, у "горняков" хватает и новичков. В межсезонье подписали 21-летнего фулбека Педринью, 18-летних вингеров Невертона и Дабо, а также 19-летнего опорника Кастильо. Уже после поединка с Металлистом 1925 дончане объявили о трансферах 18-летнего вингера Эгиналду и 20-летнего центрбека молодежной сборной Израиля – Лемкина. Дарио Срна обещает еще 1-2 подписания, а в СМИ уже говорят о возможном возвращении Чигринского.

Первые четыре легионера дебютировали во встрече с Металлистом 1925. Чем-то интересным успел отметиться только Невертон, который выполнил несколько хороших переводов с фланга на фланг. В целом же, стартовый матч под руководством Патрика ван Леувена в УПЛ у дончан оказался экспериментальным.

"Горняки" работали в схеме 4-4-2, вообще игнорируя центр поля, вследствие чего выпал Крыськив. Необычный состав был полностью заточен под навесы – левоногого Кащука поставили слева, Сикан играл "десятку" и фактически был вторым форвардом в штрафной, а угловых было аж 17. Такой подход имел право на жизнь, ведь Металлист 1925 не давил на заднюю линию и втискивался на свою треть.

В конце концов, однако с подач Кащука запустила голевую комбинацию. Кроме того, работала типичная для Патрика ван Леувена изюминка с изоляциями для вингера – их создавали Зубкову, у которого было аномальное количество моментов. В общем, Шахтер создал достаточно для того, чтобы назвать победу над Металлистом 1925 уверенной.

Из минусов – отсутствие качественного опорника, потеря сил после 60-й минуты и привозы защитников. Первые две проблемы являются временными, а третью никогда не решат. Именно эти факторы дают Вересу надежду на сенсацию в матче против Шахтера, хотя фаворит очевиден.

Кадровая ситуация

Травмированные: Швед, Петряк, Степаненко, Судаков, Конопля (все – Шахтер)

Дисквалифицированные: Балан – Ракицкий, Назарина

Ориентировочные составы на матч Верес – Шахтер

Верес: Паст – Гагун, Хулио Сезар, Курко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – В. Шарай, Сикейра, Близниченко – Марусич

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Лемкин, Матвиенко, Топалов – Зубков, Кастильо, Бондаренко, Кащук – Траоре, Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Можно ожидать примерно такой же матч, как и против Металлиста 1925. Разве что голов будет немножечко больше. Вероятно, Патрик ван Леувен даже не станет менять тактику, потому что стилистически соперник не особо отличается – а кадров все равно не хватает.

Зато есть шанс оценить в игре Лемкина, ведь кроме него заменить Бондара могут только Фарина или Козык. Это оставляет Вересу шанс на сенсацию – несколько моментов ровенчанам подарят, а после 60-й минуты дончане еще и могут подсесть физически. Тем не менее, логика подсказывает ставить на уверенную победу Шахтера.

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