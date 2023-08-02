Верес в рамках 2-го тура УПЛ принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го тура УПЛ 2023/24 между Вересом и Шахтером пройдет в Ровно на стадионе "Авангард". Стартовый свисток раздастся 17:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар-ТВ, VoliaTV и OmegaTV.

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Стартовые составы

Верес: Паст – Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Дахновский, Сикейра, Близниченко – Марусич

Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Шестаков, Хондак, Шух, В. Шарай, С. Шарай, Гайдучик

Шахтер:

Верес – Шахтер: анонс матча УПЛ