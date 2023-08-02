Уже на 5-й минуте Сикан мог открывать счет, пробивая головой по центру, но Паст в прыжке поймал сферу. В середине тайма Зубков мощно бил с разворота – впритирку с левой стойкой. Чуть позже Сикан головой замыкал навес Бондаренко в район одиннадцатиметровой отметки, однако направил мяч над перекладиной.

Сенсация! Шахтер в меньшинстве потерял очки – суперскандальный гол Матвиенко не спас от ничьей с Вересом

Близниченко огрызнулся слабым ударом с острого угла – Ризнык в падении забрал. В конце тайма Дахновский выстрелил по центру, но снова кипер Шахтера был на месте. Зубков, в свою очередь, головой испытал Паста на бдительность. Уже в добавленное время "горняки" получили право на штрафной. Пока вратарь Вереса выстраивал стенку, Матвиенко, не дожидаясь свистка, пробил в пустые ворота. Скандальный гол засчитали. А через мгновение гости заработали удаление – Бондаренко грубо сыграл против Сикейры.

После перерыва Верес сравнял – навес с углового, мяч завис над вратарской площадкой, Ризнык неуверенно пытался достать сферу, но она отскочила на дальнюю штангу, где ее замкнул в сетку Шевченко. Несмотря на все попытки "горняков" забить во второй раз, матч так и завершился боевой ничьей.