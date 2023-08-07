"Погодные условия не очень подходят для футбола. Ведь очень жарко было, как одной, так и другой команде. Но то, что я увидел на футбольном поле, то мои ребята неплохо выглядели. Сразу видно, что хорошо подготовлены физически.

Повторное фиаско Зари на старте сезона в видеообзоре матча с Кривбассом – 1:3

Снова пропустили "быстрый" гол, на 4 минуте, как и в Александрии. Но хорошо на это отреагировали: не опустили головы вниз, а шли вперед. Искали моменты у ворот Зари, и возможности были. К счастью, свой шанс использовали в конце первого тайма, когда также заработали пенальти, который четко реализовал Лунев. Ну а после перерыва полное преимущество было на стороне Кривбасса: забили дважды, а могли отличиться еще больше, моментов хватало, еще и пенальти не реализовали, но это уж такое.

Пенальти – это лотерея. Мы все поддержали Хомченовского, нашего капитана. Все бывает, это пенальти. Также поддержали Бизиману, который "заработал" первый 11-метровый в наши ворота. В общем мы все сделали для того, чтобы отпраздновать первую победу в чемпионате. Считаю, матч с Зарей – лучший за то время, как я являюсь главным тренером Кривбасса. По всем показателям: рисунок игры, мышление", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, криворожане, уступая по ходу матча Заре, смогли перевернуть игру и одолели команду Лалатовича со счетом 3:1.

Кривбасс в матче с тремя пенальти и удалением уверенно победил Зарю