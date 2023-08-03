"Когда я присоединился к Арсеналу, то у меня не было таких историй, как у других ребят. Я видел игроков, которые говорили: "О да, Венгер позвонил мне". Или говорили о фанатах, которые появлялись возле дома, распевая их имена.

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Но знаете, что было, когда появилась новость о моем трансфере? Честно, единственное, что я помню – весь мир говорил мне, что я абсолютное дерьмо", – цитирует голкипера The players tribune.

Арон Ремсдейл присоединился к Арсеналу в 2021 году, перейдя из Шеффилд Юнайтеда. 25-летний англичанин отыграл за "канониров" в 78 матчах. В 29 встречах ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

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