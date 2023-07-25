Нападающий сборной Норвегии Александер Сёрлот сменил РБ Лейпциг на Вильярреал. Об этом информирует официальный сайт "Желтой субмарины". Норвежец поставил подпись под пятилетним контрактом.

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Согласно Marca, этот трансфер обошелся Вильярреалу в 8 миллионов евро. Ещё 2 млн евро немецкий клуб может получить в качестве бонусов. В прошлом сезоне Сёрлот выступал за Реал Сосьедад на правах аренды.

Ранее команду Кике Сетьена пополнили такие игроки, как Бен Бреретон Диас, Денис Суарес, Санти Комесанья, Илиас Ахомаш и Рамон Терратс.

Серлот заменит в Вильярреале Николя Джексона, который перешел в Челси за 37 млн евро. Он может дебютировать в контрольном матче с Фейенордом, который будет сыгран в четверг.