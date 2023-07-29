"Что касается Миши, то я вижу в нем неограниченный потенциал, который он еще не раскрыл. Если я могу каким-то образом помочь ему выйти на уровень, которого, как мы все знаем, он может достичь, – то почему бы мне это не сделать?

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Это не пустые слова, я говорил об этом и самому Мудрику. В последние несколько дней он просто зажигал, в частности в матче против Брайтона. Я сказал Мудрику, что ему нужно держать этот уровень на протяжении всего сезона.

Он принимает правильные решения на поле: когда пробить, когда пойти в обводку, когда отдать пас. Мы все видим потенциал, который у него есть. Я сказал Мудрику, что ему нужно верить в себя и продолжать в том же духе, мы все его поддерживаем", – цитирует Чилвела The Athletic.

Напомним, недавно Мудрик в товарищеском матче с Брайтоном забил свой первый гол за Челси в межсезонье, а затем провел тайм в матче против Ньюкасла. Уже в воскресенье, 30 июля, Михаил сможет улучшить свою статистику в товарищеском поединке с Фулхэмом.

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