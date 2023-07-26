В США владельцу Тоттенхэма Джо Льюису было предъявлено обвинение в "бесстыдной схеме" инсайдерской торговли.

Прокуратура Нью-Йорка обвинила владельца Тоттенхэма Джо Льюиса в том, что он сообщал друзьям, коллегам и сотрудникам закрытую информацию о компаниях, с которыми он имел деловые связи. Об этом информирует ВВС.

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Это позволяло им получать прибыль от покупки или продажи связанных акций. Адвокат владельца "шпор" Дэвид Зорноу заявил, что Льюис будет решительно защищаться в суде. Он добавил, что 86-летний миллиардер приехал в США добровольно, чтобы защитить себя от выдвинутых обвинений. Обычно Льюис проживает на Багамах.

В заявлении представителя Тоттенхэма говорится, что обвинения, выдвинутые Льюису, не имеют отношения к клубу.

Напомним, что торговля инсайдерской информацией в США запрещена.

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