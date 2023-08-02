Изображение Килиана Мбаппе исчезло с обложки страницы с составом на официальном сайте ПСЖ.

ПСЖ убрал фотографию своего форварда Килиана Мбаппе с обложки страницы с составом на официальном сайте. Первыми это заметили журналисты издания Marca.

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При открытии страницы со списком игроков основного состава парижан виден постеп с изображением Ли Кан Ина, Марко Верратти, Неймара, Маркиньоса и Лукаса Эрнандеса. Также в списке игроков отсутствует футболист под номером "7".

Напомним, что Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ – соглашение между клубом и игроком действует до лета 2024 года. Француз надеется покинуть стан парижан через год на правах свободного агента.