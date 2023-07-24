Украинская и грузинская команды узнали имя судьи, который будет работать на первом поединке 2-го квалификационного раунда ЛК.

Главным арбитром встречи назначен болгарский рефери Никола Попов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Георгий Тодоров и Мартин Венев, четвертый арбитр – Ивайло Стоянов.

К слову, Попов в свое время работал на двух играх сборной Украины U-17, где зафиксировал ничьи против Литвы (1:1) и Швеции (0:0). Судил болгарский рефери и матч украинского клуба – в 2018 году он констатировал победу Лиона над Шахтером в Юношеской лиге УЕФА (2:0).

Напомним, поединок Ворсклы с Дилой состоится 27 июля на стадионе польского города Тихи. Начало встречи в 20:30.

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