Главный тренер Дилы Андрей Демченко дал комментарий после поражения от Ворсклы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

"Ворскла – очень мощная команда. Я предупреждал своих ребят сразу. Это очень грамотная команда. Нам было очень тяжело. Полтавчане очень грамотно оборонялись, отдали нам инициативу и закрыли наши фланги.

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Украинская команда очень хорошо подготовлена физически. Минут 75 они терпели и ждали. У них были шансы взятия ворот на контратаке. Такую тактику избрал тренер. В концовке нам не хватило физических кондиций, поэтому мы пропустили два гола", – приводит слова Демченко пресс-служба Ворсклы.

Напомним, ответный матч между Дилой и Ворсклой в Грузии состоится в четверг, 3 июля.

Ворскла вырвала победу над Дилой благодаря шедевру на 90+3 – украинцы были лучшими в грузинской команде.