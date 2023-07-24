В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций-2023/24, куда может пробиться Ворскла.

Ворскла стартует в Европе со второго этапа отбора Лиги конференций, где сыграет против грузинской Дилы. Уже сегодня жребий определил соперников в следующем раунде квалификации для полтавчан.

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Ворскла встретится с победителем пары АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия) в случае прохода Дилы. Украинцы начнут дуэль номинально домашним матчем в польском городе Тихи.

Первый поединок состоится 10 августа, а ответный матч – 17 августа. Победа над киприотами или сербами по сумме двух матчей выведет Ворсклу в плей-офф квалификации Лиги конференций.

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