Андрей Маркович помог андорцам сотворить сенсацию. После выездного поражения Санта-Колома дома разгромила черногорскую Сутьеску. Реванш начал именно воспитанник Карпат. Маркович прострелил на дальнюю штангу, а Моурело открыл счет. Игра перешла в овертайм, где Санта-Колома вырвала победу.

Mario Mourelo halves the deficit!

Andriy Markovych with the assist!

️ @fdematch pic.twitter.com/BoyFY6yIlq — Football Report (@FootballReprt) August 3, 2023

Пюник с Антоном Братковым в центре защиты повторно переиграл Кальмар, а вот Каунас с Андреем Карвацким повторно проиграл Леху. Выход Артема Щедрого и Романа Мирошника на замену не спас Паневежис от вылета.

Иван Зотько и Евгений Цымбалюк завершили еврокубковую кампанию с Урарту. Чемпионы Армении сначала вылетели из ЛЧ, а теперь и из Лиги конференций. 4 гола в ворота Фарула за два матча – мало для прохода дальше, ведь команда пропустила 6.

Лига конференций. 2-й раунд квалификации, ответные матчи

Санта-Колома (Андорра) – Сутьеска (Черногория) – 3:0, по сумме двух матчей – 3:2

Голы: Моурело, 35, Нерга, 71, Гарридо, 96

Пюник (Армения) – Кальмар (Швеция) – 2:1, по сумме двух матчей – 4:2

Голы: Дашян, 75, Харутюнян, 77 – Райович, 88

Урарту (Армения) – Фарул (Румыния) – 2:3, по сумме двух матчей – 4:6

Голы: Антви, 11, Сабуа, 47 – Неделку, 53, Алибек, 57, 90+2

Каунас (Литва) – Лех (Польша) – 1:2, по сумме двух матчей – 2:5

Голы: Узела, 90+5 – Марчвински, 14, Луа, 90+2

Паневежис (Литва) – Хапоэль Б-Ш (Израиль) – 1:1, по сумме двух матчей – 1:2

Голы: Мбо, 79 – Витор, 53

Дила – Ворскла: видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги конференций