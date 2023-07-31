"Мы смеемся по поводу слухов. Могу сказать, что я считаю, что Килиан Мбаппе очень хороший игрок. Но финансовые условия нас совсем не устраивают.

Ливерпуль предложил ПСЖ сенсационную аренду Мбаппе, – Mirror

Я не хочу спойлерить эту историю, но, насколько я знаю, ничего подобного не планируется. Возможно, в клубе что-то задумывают и хотят меня удивить. Но такого еще не было за 8 лет, что я в Ливерпуле", – цитирует немецкого специалиста RMC Sport.

Напомним, недавно сообщалось, что "красные" попытаются арендовать Килиана Мбаппе у ПСЖ на один сезон.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?