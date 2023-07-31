"Возможно, в клубе что-то задумывают и хотят меня удивить": Клопп отреагировал на слухи о переходе Мбаппе в Ливерпуль
31 июля 21:10 - Читати українською
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал возможность трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Мы смеемся по поводу слухов. Могу сказать, что я считаю, что Килиан Мбаппе очень хороший игрок. Но финансовые условия нас совсем не устраивают.
Ливерпуль предложил ПСЖ сенсационную аренду Мбаппе, – Mirror
Я не хочу спойлерить эту историю, но, насколько я знаю, ничего подобного не планируется. Возможно, в клубе что-то задумывают и хотят меня удивить. Но такого еще не было за 8 лет, что я в Ливерпуле", – цитирует немецкого специалиста RMC Sport.
Напомним, недавно сообщалось, что "красные" попытаются арендовать Килиана Мбаппе у ПСЖ на один сезон.
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