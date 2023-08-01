"Да, отравились 15 человек, из которых восемь – футболисты. Пока имена заболевших мы не можем назвать. Врачи работают, посмотрим на состояние игроков ближе к матчу. Другие подробности не будем разглашать.

"Мы не знаем, как они отравились": Панатинаикос отреагировал на обвинения СК Днепр-1 перед матчем Лиги чемпионов

Состоится ли матч? Я не знаю, по какой процедуре он мог бы быть отменен, и ставится ли вопрос вообще. Врачи работают с игроками.

Другие проблемы? Да, мне показалось, что дорога очень длинная. Но мы здесь в гостях. Перемещение по Афинам обеспечивает Панатинаикос. Точно сказать причину долгой дороги не возьмусь. В нашей практике такого еще не было. Мы обычно гостям стараемся создать максимально комфортные условия. Надеялись, что и для нас будет так же", – цитирует Fanday пресс-атташе днепрян Вадима Тахтерина.

Напомним, что накануне матча против Панатинаикоса в Лиге чемпионов игроки украинского клуба отравились. Ранее была информация, что несколько футболистов основного состава СК Динпро-1 не смогут принять участие в противостоянии.

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