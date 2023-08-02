Волынца после поединка с Панатинаикосом привезли в больницу, где вратарь окончательно пришел в себя и прошел специфическое обследование, сообщает ТаТоТаке.

Очередной гол Довбика и боевая ничья днепрян в видеообзоре матча Панатинаикос – СК Днепр-1 – 2:2

Отмечается, что у Евгения сотрясение мозга 3-й степени. Это означает, что вратарю необходимо 2-3 недели и максимальный покой для полноценного восстановления. Сам Волынец поблагодарил в своем Instagram всех, кто поддержал его: "Спасибо всем за слова поддержки! Все ок".

Напомним, вратаря СК Днепр-1 заменили на 36 минуте после жуткого столкновения с нападающим Панатинаикоса. Игра завершилась ничьей 2:2, но в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов дальше прошли греки.

"Панатинаикос играл с огнём": греческая пресса в восторге от гола Довбика – у "зелёных" нашлись архангел и противоядие