Вратарь, который пошел добровольцем на фронт и играл в Испании, вернулся в чемпионат Украины
Украинский голкипер Никита Федотов подписал двухлетний контракт с ФК ЮКСА. Футболист защищал Украину на фронте.
ФК ЮКСА, стартующий в новом сезоне во Второй лиге, подписал вратаря Никиту Федотова. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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По официальным данным, контракт футболиста с клубом рассчитан на два года – до лета 2025 года. Никакой официальной информации о финансовой составляющей соглашения нет.
Зимой Никита Федотов должен был подписать контракт с Металлистом и приехал на сборы в лагерь харьковчан, но сразу после начала полномасштабной войны взял в руки оружие и добровольно пошел защищать Украину.
В августе 2022 года Федотов вернулся в Испанию и подписал контракт с Понферрадиной. За основную команду украинец провел один матч в Кубке Испании.
Никита Федотов является воспитанником Днепра и Шахтера. В Украине играл за команды ФК Полтава и житомирское Полесье. В Испании играл также за Монтихо.
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