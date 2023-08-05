"Я всегда мечтал когда-нибудь поиграть в Англии. Перейти в Манчестер Сити после такого сезона – настоящая честь для меня. Каждый, кто видел их игру прошлого сезона, знает, что это лучшая команда в мире. Треб обо всем говорит.

Манчестер Сити официально оформил трансфер самого дорогого защитника

Переход в Ман Сити – нечто особенное для меня и семьи. Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в мире буду прогрессировать", – цитирует защитника клубный сайт.

Напомним, что Йошко Гвардиол перешел в Манчестер Сити из РБ Лейпцига за более чем 80 миллионов евро.

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