Будущее сенегальского нападающего до сих пор не решено. Руководство Баварии не рассчитывает на Садио Мане в сезоне 2023/24, так что ему придется искать новую команду, несмотря на желание остаться в Бундеслиге. Публикации журналистов на тему его положения в клубе разозлили Мане. Когда пресса подошла, чтобы расспросить его, он в резкой форме ответил.

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"Вы убиваете меня каждый день, а теперь хочешь, чтобы я с вами поговорил", – сказал Мане журналистам.

Напомним, что действующее соглашение сенегальца с Баварией действует до июня 2025 года. В сезоне 2022/23 Садио сыграл за мюнхенцев в 38 матчах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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