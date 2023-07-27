Защитник Борнмута Илья Забарный сыграл в товарищеской игре против Саутгемптона, который следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

Борнмут обыграл Саутгемптон со счетом 3:2, а Илья Забарный появился на поле на 67 минуте.

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Именно украинец стал героем одного из эпизодов, который позже обнародовали в клубном Instagram. Илья в подкате успел прервать прострел с правого фланга (мяч отскочил во вратаря) и мгновенно заблокировал добивание.

Добавим, что уже 12 августа Борнмут официально начнет сезон матчем с Вест Хэмом, начало в 17:00. Забарный после своего перехода сыграл за "вишен" лишь в 5 матчах.

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