Заявка на премию Пушкаш: в США забили чудо-гол через себя – видео шедевра
5 августа 11:34 - Читати українською
Встреча между Колорадо Спрингсом и Бирмингемом запомнилась невероятным забитым мячом.
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В матче между Колорадо Спрингсом и Бирмингемом был забит один из самых красивых голов. Нето Бретт подхватил мяч на границе штрафной и впадении через себя пробил. Круглый попал в нижнюю правую девятку. Однако чудо-гол не принес Бирмингему баллов. Команда уступила 1:2.
Нето Бретт – один из лучших бомбардиров своей команды. В его активе пять голов и два ассиста в 17 матчах.
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