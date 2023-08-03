Участники Лиги Европы от Украины могут сойтись в битве за путевку в групповой этап турнира.

Заря начнет свое еврокубковое путешествие сразу с плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганчане при жеребьевке будут в первом приоритете, а добраться в соперники им могут клубы из третьего или четвертого приоритетов.

Довбик станет игроком Жироны – СК Днепр-1 подтвердил трансфер

Пока известна лишь одна команда, которая может стать соперником Зари - Лугано. Остальные (6) определятся уже по итогу третьего квалификационного раунда. Соперником Зари может стать и СК Днепр-1, который опустился из Лиги чемпионов – серебряный призер УПЛ должен преодолеть барьер в виде Славии.

Потенциальные соперники Зари в Лиге Европы:

Лугано.

Олимпиакос – Генк.

Славия – СК Днепр-1.

Карабах – ГИК.

Зрински – Брейдаблик.

Астана – Лудогорец.

Жальгирис – Геккен.

СК Днепр-1, если пройдет Славию, гарантирует участие на групповом этапе Лиги конференций. Для попадания в Лигу Европы днепрянам надо будет пройти одного из шести возможных соперников: Аякс, Унион Сент-Жилуаз, ЛАСК, Абердин, Чукарички, Заря.

Дила – Ворскла: анонс ответного матча квалификации Лиги конференций