В понедельник, 7 августа, прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24. С кем сыграет луганская Заря, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги Европы прошла в понедельник, 7 августа, в швейцарском Ньоне. Чтобы выйти в групповой турнир ЛЕ, Заре нужно пройти только одного соперника. В случае неудачи бронзовый призер УПЛ 2022/23 будет играть в группе Лиги конференций.

Заря, которая стартует в евросезоне, при жеребьевке была в первом приоритете, а потенциального оппонента могла получить из третьего или четвертого приоритетов.

Жребий определил, что потенциальным соперником Зари в плей-офф Лиги Европы станет победитель пары Славыя Прага – СК Днепр-1.

Другими вариантами для луганчан были Лугано (Швейцария), а также победители пар Олимпиакос – Генк, Жальгирис – Хекен, Карабах – ХИК, Зрински – Брейдаблик, Астана – Лудогорец. С победителем пары Шериф – БАТЭ Заря сыграть не могла, ведь УЕФА разводит украинские и белорусские команды в еврокубках.

Напомним, в межсезонье Заря, которая финишировала третьей в чемпионате Украины 2022/23, сменила главного тренера. Вместо Патрика ван Леувена (ушел в Шахтер) команду возглавил Ненад Лалатович, который стартовал с двух поражений в УПЛ, потерпев неудачу в матчах с Рухом и Кривбассом.

Матчи плей-офф отбора Лиги Европы состоятся 24 и 31 августа. Время начала поединков УЕФА определит позже.