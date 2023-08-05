Защитник Динамо Владислав Еременко продолжит карьеру в Ворскле, сообщает официальная страница футбольного агентства FAMK GROUP в Instagram.

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19-летний оборонец присоединился к полтавчанам в статусе свободного агента и подписал контракт на 3 года. Ворскла уже заявила игрока на сезон 2023/24, а сам Владислав даже успел дебютировать в матче молодежного первенства против Руха.

Напомним, Еременко – воспитанник Динамо. Выступал за команды U-17 и U-19. Провел 2 матча в составе сборной Украины U-16.

К слову, Ворскла уже завершила свои выступления на евроарене, уступив по сумме двух матчей грузинской Диле, и сосредоточится на внутреннем первенстве. В воскресенье, 6 августа, полтавчане померяются силой с Рухом. Начало встречи в 19:00.

Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле – полтавчане в третий раз подряд завершили евросезон в первом раунде