Защитник Динамо официально перешел в Ворсклу
Полтавский клуб продолжает искать усиление среди украинской молодежи. Очередным новичком команды Виктора Скрипника стал Владислав Еременко.
Защитник Динамо Владислав Еременко продолжит карьеру в Ворскле, сообщает официальная страница футбольного агентства FAMK GROUP в Instagram.
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19-летний оборонец присоединился к полтавчанам в статусе свободного агента и подписал контракт на 3 года. Ворскла уже заявила игрока на сезон 2023/24, а сам Владислав даже успел дебютировать в матче молодежного первенства против Руха.
Напомним, Еременко – воспитанник Динамо. Выступал за команды U-17 и U-19. Провел 2 матча в составе сборной Украины U-16.
К слову, Ворскла уже завершила свои выступления на евроарене, уступив по сумме двух матчей грузинской Диле, и сосредоточится на внутреннем первенстве. В воскресенье, 6 августа, полтавчане померяются силой с Рухом. Начало встречи в 19:00.
Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле – полтавчане в третий раз подряд завершили евросезон в первом раунде