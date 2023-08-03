Товарищеские матчи

Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 1:1

Голы: Симеоне, 42 (п.) – Стуани, 13

Марсель (Франция) – Байер (Германия) – 1:2

Голы: Муге, 77 – Та, 14, Амири, 40

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Жирона в Италии расписала боевую ничью с Наполи. Виктор Цыганков появился в старте и провел на поле первый тайм. Каталонцы вышли вперед на 13-й минуте: защитник неаполитанцев решил отпасовать на голкипера чуть ли не с центра поля, однако удар получился слишком слабым. Стуани легко догнал мяч, ворвался в штрафную и прошил Голлини. В конце тайма хозяева заработали пенальти, который четко реализовал Симеоне. После перерыва Наполи перестрелял Жирону по количеству ударов (13 против 5), но вырвать победу так и не смог.

В еще одном матче Марсель на своем поле проиграл Байеру. Та и Амири еще в первом тайме сделали серьезную заявку на успех: сначала Йонатан переправил сферу в ворота после навеса с углового, а незадолго до перерыва Надим оформил "сухой лист". В середине второго тайма Муге один гол отквитал, опередив защитника на дальней штанге после прострела с левого фланга. На последних минутах провансальцы обязаны были вырывать хотя бы ничью, но ряд супермоментов не достигли цели. К слову, украинский полузащитник Руслан Малиновский весь матч просидел в запасе.

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