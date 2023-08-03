Жизнь футболиста оборвалась после встречи с крокодилом – подробности ужасной истории
Футбольное сообщество Коста-Рики оплакивает смерть молодого игрока.
Жизнь Хусуса Лопеса Ортиса, игрока костариканского Депортиво Рио Каньяса, трагически оборвалась после встречи с рептилией.
Умер двукратный победитель ЛЧ – он первый британский футболист, стоивший 1 млн
Как сообщает Eldesmarque 29-летний футболист направлялся к родственникам и захотел искупаться на реке. Местные рыбаки знают о наличии крокодилов в водоеме, но Ортис не знал. Он прыгнул с моста в реку, где рептилия схватила его и утащила за собой. Чтобы извлечь тело футболиста, местным жителям пришлось преследовать и застрелить крокодила.
Депортиво Рио Каньяс – скромная команда. Они выступают в третьем дивизионе чемпионата Коста-Рики.
"Бив головою сильніше, ніж я ногою": Шкапенко у спогадах – "цвях" Барселоні, сльози Леоненка, останні голи