Жизнь Хусуса Лопеса Ортиса, игрока костариканского Депортиво Рио Каньяса, трагически оборвалась после встречи с рептилией.

Умер двукратный победитель ЛЧ – он первый британский футболист, стоивший 1 млн

Как сообщает Eldesmarque 29-летний футболист направлялся к родственникам и захотел искупаться на реке. Местные рыбаки знают о наличии крокодилов в водоеме, но Ортис не знал. Он прыгнул с моста в реку, где рептилия схватила его и утащила за собой. Чтобы извлечь тело футболиста, местным жителям пришлось преследовать и застрелить крокодила.

Депортиво Рио Каньяс – скромная команда. Они выступают в третьем дивизионе чемпионата Коста-Рики.

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