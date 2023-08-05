Зинченко выделил самого сложного оппонента в АПЛ: "Абсолютно взрывной и неудержимый"
5 августа 21:35 - Читати українською
Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко признался, против кого ему тяжелее всего играть в чемпионате Англии.
"Кто был моим самым сложным оппонентом? Думаю, что это Салах.
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Со всем уважением к другим, к Рияду Марезу. В частности потому, что я играл против него, когда он был в Лестере. Салах – это абсолютно взрывной и неудержимый вингер", – сказал Зинченко в интервью Рио Фердинанду.
Напомним, сейчас Александр продолжает восстанавливаться после травмы. Накануне Влада Седан подарила ему еще одну дочь.
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