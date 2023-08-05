Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко признался, против кого ему тяжелее всего играть в чемпионате Англии.

"Кто был моим самым сложным оппонентом? Думаю, что это Салах.

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Со всем уважением к другим, к Рияду Марезу. В частности потому, что я играл против него, когда он был в Лестере. Салах – это абсолютно взрывной и неудержимый вингер", – сказал Зинченко в интервью Рио Фердинанду.

Напомним, сейчас Александр продолжает восстанавливаться после травмы. Накануне Влада Седан подарила ему еще одну дочь.

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