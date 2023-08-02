"Знаем, что нужно, чтобы пройти Дилу": Скрипник озвучил рецепт успеха на ответный матч Лиги конференций
Главный тренер полтавчан Виктор Скрипник поделился ожиданиями от повторной дуэли с грузинской командой во 2-м туре ЛК.
"На чем мы акцентировали внимание во время разбора первой игры? На наших ошибках и на удачных действиях, которые мы делали, чтобы выиграть. Но это только первая игра, завтра будет второй тайм.
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Каждая команда знает друг друга, от этого и будем отталкиваться. Мы знаем, что нам нужно делать, чтобы пройти дальше. Наверное, наш соперник также знает, что ему делать.
Травмированных, слава Богу, нет. Бацула присоединился к нам и тренируется без ограничений, поэтому это одна из единиц, которая может нам помочь. А так – все в порядке, все готовы.
Каждый матч – это новая игра. Мы еще не определились с теми, кто будет завтра играть, но прежде всего мне нужны те глаза, которые я хочу видеть. Это самое главное. Потому что как бы ты не сыграл первую игру – во второй все начинается сначала. Ты должен добавлять, напрягать, терпеть. Для этого нужны не только опытные ребята, но и молодые, которые имеют энергию, чтобы эти задачи выполнять.
Безумная жара в Грузии? Жара есть жара. В той же Польше было 30+ градусов, но мы играли и тренировались, поэтому это такое.
Могут ли нас напугать болельщики? В свое время мы также играли с болельщиками, но пандемия, и сейчас та ситуация, которая есть в Украине... Мы скучаем по нашим зрителям и нам было очень приятно, что в Польше мы имели такую поддержку на трибунах", – сказал Скрипник на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, ответный матч между Дилой и Ворсклой состоится в четверг, 3 августа, в 20:00. Первая встреча завершилась победой украинцев со счетом 2:1.
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