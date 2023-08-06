Астон Вилла получила запрос о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо от клуба из Катара и сейчас раздумывает над предложением. Об этом пишет итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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Также сообщается, что к 31-летнему бразильцу ранее проявляли интерес команды из Саудовской Аравии.

Коутиньо – экс-игрок Интера, Ливерпуля, Барселоны и Баварии, с января 2022 года играет за Астон Виллу. Минувшим летом бирмингемский клуб выкупил его контракт у Барселоны. В сезоне 2022/23 Коутиньо сыграл за "вилланов" 22 матча, забил 1 гол. С февраля не играл из-за травмы.