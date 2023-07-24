Бразилец может не перебраться в Саудовскую Аравию из-за его собак – французских бульдогов, информирует Transfer News.

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Все потому, что порода запрещена в Саудовской Аравии и считается "опасной и агрессивной". Интересно, что переход Фабинью в Аль-Иттихад был вроде бы согласован, а Ливерпуль должен был получить за своего опорника 40 млн евро.

Отметим, что бразилец провел 49 матчей за мерсисайдцев в прошлом сезоне, в которых отметился 2 ассистами.

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